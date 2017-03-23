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承诺帮助我国达到七成五普通民众能取得普惠金融体系的目标

佐科威总统在雅京接见比尔盖茨夫人梅琳达

【雅加达安达拉通讯社3月23日】周三（23日)，启程巴淡岛进行工作考察之前，我国总统佐科威（Joko Widodo）在雅京东区哈林空军机场接见全球首富比尔盖茨夫人梅琳达（Melinda Gates）. 梅琳达是全球最大的慈善基金会之一的比尔与梅琳达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）理事会联合主席。

比尔与梅琳达·盖茨基金会是由比尔盖茨夫妇资助,于2000年创立，主要致力于提供卫生、教育、图书馆等方面的援助，资助包括全球疫苗与免疫联盟、儿童疫苗计划等。佐科威总统在经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution）和国务秘书部长普拉蒂克诺 （Pratikno）等总统府高层陪同下，在雅京东区哈林空军机场（Halim Perdanakusuma）接见梅琳达一行。

梅琳达领军的比尔与梅琳达·盖茨基金会，承诺将协助我国政府达成七成五普通民众能取得普惠金融体系(Inclusive Finance system）的目标。

会议期间，佐科威总统向梅琳达介绍我国目前提供给低收入弱势群体的一些非现金社会援助卡。

“我国国民拥有智能卡（KIP）、保健卡（KIS）和良好家庭计划卡（PKH），主要目的是提升国民社会福利和提高我国人力资源质量。”佐科威总统介绍说。

梅琳达非常赞赏我国推行的非现金社会援助计划。

“经过几天在印尼考察，我们受益匪浅，学习到很多东西，有些印尼推行的计划，甚至适合于其他国家推行。” 梅琳达说。

会议结束后，我国经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution）向媒体阐述，双方在会议上讨论各项非常广，包括普惠金融在我国的应用以及如何解决我国贫富悬殊的问题。

普惠金融也称包容性金融体系是指一整套全方位为社会全体人员，尤其是金融弱势群体提供金融服务的思路、方案和保障措施等，其核心是有效、全方位地为社会所有阶层和群体提供金融服务，尤其是那些被传统金融忽视的农村地区、城乡贫困群体、微小企业。

普惠金融为弱势群体提供了一种与其他客户平等享受金融服务的权利，普惠金融能够有效地帮助贫困群体脱贫，普惠金融体系是构建和谐社会的重要推动力。