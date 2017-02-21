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承诺将转达政府示威群众的请求

国会第三委员会会见2.21示威群众代表

【雅加达罗盘报新闻网】雅京多个社会民间组织已于周二（2月21日）在雅京中区史纳延国会大夏前面聚会并举行抗议活动。此次抗议活动是针对雅京特区现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）涉嫌亵渎宗教案件，要求法庭将钟万学定罪。同时要求国会写信给佐科威总统罢免钟万学省长职位。在抗议行动中，国会第三委员会会见了2.21示威群众代表。

“我们立法机构没有权利决定示威群众的请求，但我们接纳示威群众的愿望传达给政府并根据国家现有的法律处理问题。”国会第三委员会主席班邦（Bambang Soesatyo）周二（21/2）与示威抗议活动群众会见后如是说道。

2.21示威抗议活动群众的第一个要求通过人协/国会（MPR/DPR）致函给佐科威（Jokowi）总统罢免钟万学。因为示威抗议群众认为钟万学有亵渎宗教行为而不适宜当雅京特区省长。

其他的要求是请求执法人员不刑事化伊斯兰学者和大学生，并希望执法人员拘留钟万学。

国会第三委员会将示威群众的信函要求通过国会领导呈交给总统。第三委员会周三（2月22日）将与国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将举行会议后一并把示威群众的信函要求。

雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）也感到欣慰，在国会大厦的2.21示威游行能和平进行，没有出现暴力不法行为，不妨碍市民的日常活动。示威群众也能遵守法律，准时解散。