打横学生感谢佐科威总统
分发1500份印尼智慧卡
【本报雅加达讯】佐科威总统周五（6月9日）在西爪哇打横（Tasikmalaya）进行工作访问时，在打横市第2初中象征性地分发1500份印尼智慧卡（KIP）。
总统说：“我今日早上能与学生们见面感到非常高兴。”
总统把1500份印尼智慧卡分发给全打横市学生，其中575份供小学生，238份供初中生，133份供高中生与340份供专业高中生，供A配套学习组40份，B配套学习组61份，C配套学习组113份。
总统不忘向学生叮嘱，印尼智慧卡只能使用在学校与教育需要，不可用在别的地方。每个卡的援助金额有差别，供小学45万盾，初中75万盾，高中与专业高中100万盾。
政府发行印尼智慧卡的目的，无非是想保障和确保所有来自贫困家庭的适龄儿童得到适当的教育。
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Posted by admin on Jun 10 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry