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打击社交媒体假新闻的传播

信息通讯部和普监会及普委会建立合作关系

【雅加达点滴新闻网1月31日讯】 临近2018年全国地方首长选举，我国信息通讯部，普选监督委员会(Bawaslu)，普委会（KPU）和国家密码网站建立紧密的合作关系，以打击社交互联网上虚假或欺骗的和散播仇恨言论的行为。

周三（1月31日），信息通讯部部长鲁迪安塔拉（Rudiantara），普选监督委员会主席阿班（Abhan），普委会(KPU)主席主席阿里夫（Arief Budiman），普选主办机构(DKPP)名誉主席Harjono 和国家密码网站（BSSN）主任佐科.斯迪亚迪（Djoko Setiadi）少将及其他相关部门官员见证下，在雅京普选监督委员会总部共同签署合作备忘录。

Abhan表示，希望以上合作谅解备忘录有助于在2018年地方首长选举中确保选民和地方首长候选人的权益，免受虚假消息或欺骗的不确实新闻。

根据谅解备忘录，普监会有义务将对有关互联网的新闻内容进行检查和分析，并将获得的信息和分析结果传达给其他相关部门。确保2018年地方首长选举和2019年普选安全顺利举行。

作为普选执行机构，KPU的任务是提供任何与竞选运动有关的信息，包括候选人的助选团成员的相关信息。 并透过社交媒体提供社会大众，获得普委会审核通过并具有资格参加选举的政党的信息。

代表政府的信息通讯部（Kominfo）则负责根据现有的法令处理所获得的社交媒体新闻内容的检查和分析结果报告给予处理。 尤其是被发现违反政府法令的参选政党或候选人采取必要措施，依法处理。

同一时间，几个互联网平台也参加宣读了一份声明。 该声明包括共同遏制印尼互联网假新闻或欺骗新闻传播的恶性不负责任言论和行为。

参加宣言的社交媒体平台包括印尼Google，Facebook，Twitter，Telegram，BBM，LINE，BIGO Live Indonesia，Live Me Indonesia和METUBEIndonesia。

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