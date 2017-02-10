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扑朔离迷的案情

下周警方将传召Antasari Azhar对证有关一条神秘的短讯

【点滴新闻网2月10日雅加达讯】雅京首都警察将根据被指涉及谋杀Putra Rajawali Banjaran公司老板纳斯鲁丁（Nasruddin Zulkarnaen）而被丹格朗地方法院（PN）判处18年监禁徒刑的我国肃贪会（KPK）前任主席安达萨利（Antasari Azhar）的要求，调查有关一条神秘短讯的来源。

因为根据安达萨利，他从来没有使用自己的手机号码发出威胁纳斯鲁丁的短讯（SMS），电讯公司也调查过，证明安达萨利没有使用自己的手机发出短讯，因为若发出一条短讯的费用是150盾，而在安达萨利的手机账单却从来没有150盾的短讯费。

不幸的是，当时庭审过程中，公诉法官却根据安达萨利发给纳斯鲁丁的威胁性短讯，判决安达萨利的谋杀案成立，

雅加达警方仍在调查由前首席KPK爱资哈尔Antasari报告的神秘短信。警方将检查Antasari下周，而被丹格朗地方法院（PN）判处18年监禁徒刑，并在我国最高法院（MA）上诉和复审中，安达萨利的判决还是维持原判。

安达萨利无奈认命，在万丹省丹格朗监狱服刑，但安达萨利表示，他入狱是因为尊重法庭的判决而不是他能接受法庭对他涉嫌谋杀纳斯鲁丁罪行的指控。最近，根据我国宪法给予总统特赦各种罪犯和减刑的权力 ，佐科威（Joko Widodo）总统赦免安达萨利罪刑并减轻罪犯6年徒刑，是安达萨利真正成为名正言顺的自由公民，佐科威总统甚至还在总统府接见这位前囚犯。

然而，出狱并重返自由的安达萨利，马不停蹄地奔波雅京首都警察，有意为自己洗清罪名，讨回法律公道，特别是要求警方追查那条条神秘短讯的来源。

“根据投诉人安达萨利的要求，警方将展开进一步的调查，预计下一周我们将传召安达萨利先生。” 雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校，周五（2月10日），在雅京这样告诉传媒记者。

安达萨利是透过其辩护律师Boyamin Saiman向国家警察刑事与侦探局举报有关神秘短信，而国家警察刑事与侦探局再将该案件移交给雅京首都警察进行调查。Boyamin Saiman已经接受雅京首都警察刑事与侦探组的审讯。