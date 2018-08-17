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或在明年4月获释

钟万学获得国庆日减刑两个月

【雅加达17日综合讯】司法与人权部监狱司司长丝丽·普古·布迪·乌塔米（Sri Puguh Budi Utami）称钟万学获得国庆日减刑。他获得两个月的减刑，或在2019年4月出狱。

本周五，丝丽在位于雅加达南区库宁岸地区拉苏纳-萨伊德街司法与人权部大楼说：“获得减刑后，大约在2019年4月出狱。”

据她称，钟万学刑期还会再减轻。如果在今年圣诞节获得减刑的话，就更早获释。

本周四，司法与人权部长雅森纳·劳利（Yasonna Laoly）在雅加达北区警察局2018年亚运会火炬传递活动上说：“他将获得国庆日减刑。他也许在12月获释。我们再算一算他什么时候能获释。”

此前，雅加达特区监狱局的局长阿尔潘称确实建议让钟万学获得8月17日国庆日减刑。

在监狱服刑期间，钟万学只有一次获得减刑，就是在2017年圣诞节。

本周四晚上，司法与人权部监狱司公关部主任阿德·库斯曼托对记者说：“没错，他获得减刑，但还未获释。”

据阿德称，钟万学获得两个月的减刑。去年国庆日，因为钟万学在监狱里服刑还没满半年，所以没有获得减刑。

这位雅加达前华裔省长在去年5月9日以亵渎宗教罪名被判刑两年有期徒刑。

在印尼建国73周年国庆日这一天，10万2976名在服刑期间态度良好的囚犯获得减刑。他们获得1～3个月减刑，其中2220人当天获释。