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我国5千侨民在马国古晋

迎接佐科威总统的莅临

【古晋安达拉新闻网22日讯】我国5千侨民在马来西亚砂捞越古晋热烈迎接佐科威总统的莅临。

佐科威总统和随行人于周三（11月22日）当地时间2点左右抵达马来西亚砂捞越古晋综合体育场。成千上万的人一直等待着佐科威的到来，就连那些身穿红白的学生也站在人行道上，向体育场方向走去，他们高举红白小旗帜并献唱欢迎歌曲。

当佐科威总统到达时，他们兴高采烈地唱这首歌，特别是当总统打开汽车挡风玻璃向他们挥手时。

当佐科威总统进入体育场时，已经在场的印度尼西亚公民唱着由Ike Nurjanah和Didi Kempot歌手指导的欢乐歌曲。总统还抽出时间去迎接球场上的一些公民。

印度尼西亚驻马来西亚大使鲁斯迪（Rusdi Kirana）对久违已久的我国佐科威总统莅临砂捞越古晋表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

鲁斯迪报道了他在马来西亚发起的各种节目，并播放了一个名为揂ku Mau Sukses”的视频。

总统在亲切访问期间提交了印尼劳工（TKI）商业信用（KUR）援助方案，也颁发护照给4名印度尼西亚公民，并向印度尼西亚公民的子女颁发出生证明。

总统在讲话中委托各种各样的事情。他说，在马来西亚工作的所有我国公民必须拥有护照。他也已经下令印尼驻马来西亚大使，处理护照的人必须能加快速度，除官方价格外别无其他收费。

总统还强调，印度尼西亚公民的子女必须尽快做出生证明，送子女上学，并利用政府所提供的人民商业信贷（KUR）资金。总统还表示，印度尼西亚全体人民需要支持和努力，使印度尼西亚成为发达国家，不需要在国外工作。他还谈到了我国政府包括落后和边界地区在内的全国各地建设基础设施的努力。

佐科威总统由印度尼西亚驻马来西亚大使Rusdi Kirana和古晋总领事 Jahar Gultom陪同下亲切访问当地的印度尼西亚侨民。