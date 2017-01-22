Sunday, January 22nd, 2017 | Posted by

我国跨联盟论坛举办 “当前社会政治与安全处境暨如何防止任何动荡”研讨会

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左起：李祥胜、杨兆骥、陈泳志、Chandra Setiawan、Nathan Setiabudi在研讨会上一景。（周孙毅摄影）

 

【本报周孙毅报道】1月21日下午，我国跨联盟论坛（Forum Komunikasi

Lintas Aliansi简称：FORMULA），在雅加达新大旺酒楼举办一场主题为“当前社会政治与安全处境暨如何防止任何动荡”研讨会。

本次研讨会特邀请了前国家人权委员会委员Chandra

Setiawan、法律学家李祥胜、前印尼基督教会联合会主席Nathan Setiabudi

担任主讲，对我国当前的处境提出宝贵意见和建议。

跨联盟论坛辅导杨兆骥（Yoza Suryawan）、秘书长陈泳志，以及华社贤达吴明理、罗秉光、周伯达、吴家财、曾季瑾、杨健昌等出席了研讨会。

Nathan Setiabudi在讲话中认为，自从我国前总统苏哈托于１９９８年下台后，这个国家的局势就一直动荡不定。“政治精英”之间争权夺利，亚齐和伊里安查亚等省的分离主义倾向抬头，地方冲突持续不断，而政治社会的动荡严重制约了国家的经济发展。

他说，华裔在印尼不仅是少数族裔，且历史上受猜忌、被排挤，经济实力和政治地位反差强烈，一旦印尼社会出现“风吹草动”，社会矛盾激化，很容易成为迁怒和被殃及的对象。近半个世纪以来多次印尼社会动荡，成因大多和华裔无甚、甚或毫无相干，但最终往往令华裔被殃及池鱼，华裔又无辜成了替罪羊。希望华族能够积极融入当地主流社会，了解政治并参与政治维护华族的权益。

杨兆骥表示，华族身为印尼公民的一份子，应要了解自身的定位，不要做出伤害华族或友族的关系。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173647

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