Wednesday, March 15th, 2017 | Posted by

我国苏哈机场荣获“全球飞跃进步机场”奖

【雅加达罗盘报新闻网3月15日讯】我国苏加诺 - - 哈达国际机场（Soekarno - - Hatta）荣获Skytrax 颁发的2017年全球飞跃进步机场 (World’s  Most Improved Airport) 奖状。

万丹省丹格朗苏加诺 - - 哈达机场成功超越了卡达尔哈马德多哈（Hamad Doha）机场、美国德州休斯敦（Houston）机场和印度新德里（Delhi）机场。

2017年3月15日荷兰阿姆斯特丹举办的全球飞跃进步机场奖由Skytrax Edward Plaisted首席执行官在客运航站楼展览会上颁发给我国国营苏哈国际机场第二管理公司（Angkasa Pura II）经理穆罕默德阿瓦鲁丁（Muhammad Awaluddin）。

穆罕默德阿瓦鲁丁说，这全球飞跃进步机场奖表明了苏-哈国际机场是世界各国旅客最繁华和喜爱的机场。全球100最佳国际机场，现在苏-哈国际机场排名已经由63晋升至44。

“我们要把全球飞跃进步机场奖奉献给印尼国家航空工业和支持苏-哈国际机场的利益相关者。” 鲁丁周三（2017年3月15日）在官方声明中如是说道。

据鲁丁介绍，就因为苏-哈机场第3号航站楼的操作而赢得了荣誉全球飞跃进步机场奖。这个奖项可提供乘客更完美和更周到的服务。

与此同时，Skytrax Edward Plaiisted首席执行官说，苏-哈国际机场获得全球飞跃进步机场奖这也表明了对乘客的服务有所改进。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177814

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