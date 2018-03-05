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我国第三任总统哈比比在德国接受治疗

佐科威将派遣总统医疗小组医生前往协助

【雅加达安塔拉新闻网3月讯】佐科威总统将派遣总统医疗小组前往德国协助正在国慕尼黑一家医院接受治疗的我国第三任总统哈比比（BJ Habibie）。

“印度尼西亚共和国第三任总统哈比比目前正在德国慕尼黑的一家医院接受治疗。”佐科威周日（3月4日）通过他的脸书帐户如是写道。

周五（3月2日）哈比比被送往德国慕尼黑Starnberg诊疗所时，佐科威总统还亲自继续监测哈比比的健康状况。

“哈比比被诊断为心脏瓣膜渗漏。我会派遣总统医疗小组医生来监测他的健康状况，而印尼政府一定会为哈比比提供最好的支持。”佐科威继续说道。

佐科威邀请印尼人民为这位前任研究和技术部长的哈比比康复祈祷。佐科威写道：“让我们为哈比比的康复祷告吧，希望他早日康复，像以往一样健康地回到我们的身边。”

据悉，哈比比患上心脏瓣膜渗漏与其夫人Ainun 的病情相似。 这种病症导致哈比比的肺部积水达1.5升，除了血压上升到180毫米汞柱外，呼吸也感觉到很困难。