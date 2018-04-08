Sunday, April 8th, 2018 | Posted by

我国用户数据也被误用 国会将于四月十一日
传唤印尼Facebook负责人到国会作证

【雅加达Liputan6 新闻网47日讯】据悉，我国国会将传唤印尼Facebook(脸书)负责人于411日到国会作证有关我国脸书用户数据被泄露的事件。

周三（11日），国会第一委员会将传唤印尼Facebook到国会做听证会，国会也要进一步调查该事件，我们将协助信息与通讯部部长勇敢面对国际社交网站公司。”国会议员Sukamta上周六（47日）在雅加达中区Cikini Warung Daun咖啡厅如斯表示。

如果有必要，国会将敦促国家警察使用国家信息和电子交易法(UUTE)起诉Facebook。因为据报道我国用户数据也被Facebook误用。

Facebook被曝出泄露约 8700万脸书（Facebook） 用户数据给英国数据政治分析公司剑桥分析（Cambridge Analytica）的丑闻，特别是美国公民的用户数据，而震撼全球。

临近2019年总统选举，政府已提高警觉，防范我国Facebook用户被政治集团滥用，以达到他们的政治目标。鉴于Facebook 的泄露数据的前科，我国政府担心Facebook 会对2019年总统大选进行不合法的行动，并对大选带来破坏性的影响。

不仅是Facebook，我国政府也对其他社交媒体如推特（Twitter） 和谷歌（Google） 发出警告，不要进行违法的举措。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211569

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