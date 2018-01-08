Monday, January 8th, 2018 | Posted by

我国火车有限公司
开始将业务进军非洲大陆

火车有限公司测试团队观察铁路经济型机车的组件功能。

火车有限公司测试团队观察铁路经济型机车的组件功能。

 

【雅加达安达拉新闻网讯】在东南亚和南亚国家销售铁路产品后，我国火车有限公司（PT Industri Kereta Api (Persero)INKA））开始到达非洲大陆扩展业务。

周一（8/1），我国火车有限公司董事总经理执行官 M Nur Sodiq在雅加达表示：“我们首先专注于东盟市场，然后与南亚并行，然后渗透到非洲市场，其中之一是赞比亚。擲odiq称，正试探合作的国家之一是赞比亚，以制造30台机车达9000万美元或相当于13000亿盾。

该公司有望成为世界一流的铁路运输公司。赞比亚是孟加拉国、斯里兰卡和巴基斯坦之后的新兴市场。我们开始进入非洲市场。”

我国火车有限公司执行副总经理班邦（Bambang Kushendarto）坦承，该公司仍在与赞比亚协商。“因为这是非洲国家第一个项目，即制造30台电力内燃机车。”

班邦称，该项目是我国、赞比亚和瑞典之间的三方项目，瑞典向赞比亚提供软贷款建设基础设施，而我国制造机车车辆设施。他接着说，该合作期为两年，加入了基础设施的建设，总共有四年。“第一个机车的交货期是22个月，所以我们只制造火车头，而瑞典建设基础电讯设施，如信号。

班邦称，除赞比亚之外，该公司瞄准其它非洲国家，即尼日利亚。

已经有尼日利亚，该国家的交通部长访问了Inka公司，看到了客车、货车、各种各样。来自国外参观的人很多。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202896

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