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我国外长穿防弹马甲抵达阿富汗

【Kumparan新闻网】即使上周六（27日）阿富汗首都喀布尔市中心发声自杀式汽车炸弹袭击，而事故造成至少103人丧命和235人受伤的恐怖袭击事件，以及近日来在喀布尔接二连三发生的恐怖袭击事件，佐科威总统毫无畏惧，继续阿富汗的国事访问。这也是自我国第一任总统苏加诺访问阿富汗之后，我国第一位总统访问这个战火纷飞，风声鹤唳的南亚国家。

总统与其随行人员到阿富汗进行国事访问时均穿着防弹马甲，以防万一有暴力事件的发生。

根据内阁秘书出上载的照片，我国外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno Marsudi）、内阁秘书帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）和总统秘书长Anggit Noegroho和总统访问团队从孟加拉国Dhaka机场前往阿富汗，抵达阿富汗喀布尔哈米德卡尔扎伊（Hamid Karzai）国际机场，下飞机之前都已身穿防弹马甲。

阿富汗是佐科威总统对南亚五个国家访问的最后一站。之前，总统已前往斯里兰卡，印度，巴基斯坦和孟加拉进行国事访问并参加各国的系列活动。