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我国外交部长会见美国大使

商讨有关改变耶路撒冷为以色列首都

【雅加达安塔拉新闻网12月05日讯】

我国外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno Marsudi）与美国大使约瑟夫R多诺万（Joseph R Donovan）就美国总统唐纳德特朗普计划改变耶路撒冷作为以色列首都地位的计划达成协议。

“我昨天会见了美国大使，并表示印尼政府非常关心这个问题，我们都说耶路撒冷的任何变化都将损害那里的和平和稳定。” 外交部长蕾特诺周二（12月5日）在雅京外交部班渣西拉大厦对记者如是说道。

蕾特诺部长说，关于耶路撒冷在以色列首都地位的变化是令人担忧的消息，并可能使巴勒斯坦的局势不断恶化。

在会见期间，多诺万大使介绍说，把美国大使馆的地位和转移到耶路撒冷的决定还没有作出最终的确定。

“多诺万报道说，白宫正在指示他的大使，他们的政府还没有决定耶路撒冷的地位，但如果这样做，这将是非常危险的和平稳定进程。” 蕾特诺坚决表示。

在这个问题上，印度尼西亚的信息是非常明确的，蕾特诺继续说，巴勒斯坦的局势成为我们共同努力帮助巴勒斯坦人民，支持巴勒斯坦人民获得全面地位 的必要条件。

“在印尼政府的斗争中，总是得到国内人民的全力支持，无论巴勒斯坦人去哪里，他们也总是需要印度尼西亚的支持。”蕾特诺说。

周日（12月3日）阿拉伯联盟（AL）警告说，如果美国承认耶路撒冷是以色列的首都，将会产生危险的后果。

“如果这样的行动，这将标志着华盛顿历史性立场的转变，将圣城视为领土不可分割的一部分被巴勒斯坦占领，”阿拉伯土地和被占领的巴勒斯坦海军助理秘书长赛义德阿布 - 阿里在声明中如是说。

美国媒体周五（12月1日）报道，美国总统唐纳德特朗普正在考虑承认耶路撒冷是以色列的首都，并可能在周三发表声明。

根据阿布 – 阿里说，美国的承认将使以色列继续违反所有国际决议和占领巴勒斯坦土地。他敦促华盛顿在和平进程中担当“公正的调解人”。（adr）