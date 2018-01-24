Wednesday, January 24th, 2018 | Posted by

我国国防部长会见美国防长
讨论有关双边情报交流

我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜（Ryamizard Ryacudu）会见美国国防部长杰姆斯诺尔曼马蒂（James Norman Mattis）。

我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜（Ryamizard Ryacudu）会见美国国防部长杰姆斯诺尔曼马蒂（James Norman Mattis）。

 

【雅加达点滴新闻网123日讯】我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜（Ryamizard Ryacudu）会见美国国防部长杰姆斯诺尔曼马蒂（James Norman Mattis）。 双方讨论有关情报合作关系。

最初马蒂与里亚米扎尔德进行闭门会议。他们俩讨论了各种各样的事情。

作为各自国家的国防部长，能够共同在该地区进行安全工作，我们谈到了很多重要问题，如朝鲜、南海和罗辛亚的双边问题。” 里亚米扎尔德周二（123日）在雅京中区国防部大厦的的新闻发布会上如是说道。

对北韩和南韩来说，我们也不能使这两国的政治氛围升温，但是我们邀请北韩当局执行国际法。”里亚米扎尔德继续说。

然后里亚米扎尔德坦白地谈论了有关伊斯兰国极端组织（ISIS）问题的情报交流。

那么我们在整个印度尼西亚，马来西亚和菲律宾这个地区所做的整个双边问题都发挥了很大的作用。对于这个解决方案，我们需要大量的情报交流，所以我们需要得到美国的支持，因为美国的情报工具比我们更先进。”里亚米扎尔德补充说。

对于罗兴亚人的问题，里亚米扎尔德发出了一些警告。 据他介绍，罗兴亚人在许多国家如文莱、菲律宾遭到拒绝后，里亚米扎尔德担心罗兴亚人甚至会变成恐怖分子。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204439

Posted by on Jan 24 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added