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我国国防部长会见美国防长

讨论有关双边情报交流

【雅加达点滴新闻网1月23日讯】我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜（Ryamizard Ryacudu）会见美国国防部长杰姆斯诺尔曼马蒂（James Norman Mattis）。 双方讨论有关情报合作关系。

最初马蒂与里亚米扎尔德进行闭门会议。他们俩讨论了各种各样的事情。

“作为各自国家的国防部长，能够共同在该地区进行安全工作，我们谈到了很多重要问题，如朝鲜、南海和罗辛亚的双边问题。” 里亚米扎尔德周二（1月23日）在雅京中区国防部大厦的的新闻发布会上如是说道。

“对北韩和南韩来说，我们也不能使这两国的政治氛围升温，但是我们邀请北韩当局执行国际法。”里亚米扎尔德继续说。

然后里亚米扎尔德坦白地谈论了有关伊斯兰国极端组织（ISIS）问题的情报交流。

“那么我们在整个印度尼西亚，马来西亚和菲律宾这个地区所做的整个双边问题都发挥了很大的作用。对于这个解决方案，我们需要大量的情报交流，所以我们需要得到美国的支持，因为美国的情报工具比我们更先进。”里亚米扎尔德补充说。

对于罗兴亚人的问题，里亚米扎尔德发出了一些警告。 据他介绍，罗兴亚人在许多国家如文莱、菲律宾遭到拒绝后，里亚米扎尔德担心罗兴亚人甚至会变成恐怖分子。