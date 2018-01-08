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我国四个政党正式宣布

支持Kamil和Uu 为西爪哇省长搭档候选人

雅加达罗盘网】共有4个政党支持万隆市长利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）和打横市县长Uu Ruzhanul Ulum搭档为2018年西爪哇省长和副省长候选人，这4个政党有建设团结党（PPP）、民族复兴党（PKB）、国民民主党 （Nasdem）和人民良心党（HANURA）。

当日德宛卡米尔在社交媒体上发布他与Uu Ruzhanul Ulum的照片。

建设团结党中央理事会秘书长撒尼（Arsul Sani）承认，已收到支持利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum的讯息，这是根据4个政党推举他们为2018年西爪哇省长和副省长候选人。

“建设团结党、民族复兴党、国民民主党和人民良心党已对此事达成一致，我们推举利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum为2018年西爪哇省长和副省长候选人。”建设团结党秘书长撒尼这样表示。

撒尼还说，不过搭档推荐信于昨日寄给4个政党中央理事会。根据罗盘网对此事的报告，搭档推荐信预先寄给人民良心党、建设团结党、国民民主党和 民族复兴党。