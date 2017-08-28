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我国向韩国订购3艘209/1400型柴电潜艇

首艘潜艇已抵达泗水海军基地

【雅加达安达拉通讯社8月28日】周一（8月28日），我国向韩国大宇集团订购的3艘209/1400型柴电潜艇的首艘潜艇已抵达东爪哇泗水海军基地，新潜艇将立即入编我国海军舰队服役。

我国海军参谋长艾迪(Ade Supandi)上将由印尼东部海军司令Darwanto中将和我国海军士兵陪同下，一起迎接这艘被命名为KRI Nagapasa-403的柴电新潜艇。这是我国海军第三艘的潜艇。

艾迪海军上将说：“KRI Nagapasa-403新潜艇的服役将增加我国海军的防御国防军备，保护我国宽阔的海洋和捍卫国家主权。”

今年3月24，国防部长里亚米扎尔德·里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu）到韩国进行访问时，特别到韩国大宇造船与海事公司举行的209/1400型柴电潜艇下水仪式。

印尼209/1400型潜艇是我国国防部长和韩国大宇造船与海事公司2011年签订合同的一部分，合同价值11亿美元。根据合同，前两艘潜艇将在韩国建造，第三艘潜艇则根据技术转让协议，将在印尼PT PAL国有船厂进行建造。

印尼209/1400型潜艇水下排水量1400吨，最高航速21节，在水面10节航速下的最大作战半径为10000海里。潜艇任务包括反潜、水面战、扫雷和特种作战。

据报道，首艘209/1400型潜艇，由我国海军中尉上校Herry Setiawan带领指挥41名海军士兵，于8月11日从南韩启程，经过16天的航行，8月28日最终安全抵达泗水海军潜艇基地。