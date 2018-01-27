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我国发挥妇女效能与保护儿童部要求执法单位

彻查泗水医院性骚扰案件

【雅加达罗盘网】针对近日来在社交网站盛传的一位女病人受到泗水一家私立医院男护士的非礼行为，发挥妇女效能与保护儿童部（KPPPA）要求执法单位必须彻查有关泗水National 医院发生的性骚扰案件，并依法审理该性骚扰事件。

虽然有报道称泗水National Hospital已经对这位男性护士开除，但是该性骚扰事件无疑对我国医院安全和人文道德又再次蒙上一层挥之不去的阴影。

发挥妇女效能与保护儿童部秘书长Pribudiarta Nur Sitepu表示，此性骚扰事件是属于对女性的暴力事件。

“我们希望对性骚扰者无礼貌举动采取严厉惩罚措施，必须彻底调查和依法审理及严厉的处罚。” 周五（26/1），Pribudiarta Nur Sitepu在雅京这样表示。此性骚扰案件可以让民众学到不能对一名女性进行性骚扰。

“对性骚扰者的举动一定受到处罚，乃至被列为性骚扰案犯罪嫌疑人。擯ribudiarta Nur Sitepu这样表示。

Pribudiarta Nur Sitepu也表示，KPPPA部已向性骚扰受害者提供心理医疗修复的建议。

“我们将提供受害者心理医疗修复，不过泗水妇女与保护儿童综合服务中心（P2TP2A）准备将协助受害者进行心理修复的医疗。” Pribudiarta Nur Sitepu说道。

此前报道，根据受害者的讲解，受害者从手术室转移到康复医疗室时遭到性骚扰，52秒的性骚视频看到受害者要求护士自己受到性骚扰，因为受害者受到安眠药的影响，男护士进行无礼貌的行动。

男护士作出无礼貌的行动后，这名男士向受害者握手表示道歉。

根据泗水National医院对此事作出决定男护士被撤职，以上由泗水National医院护士主席Jenny Firsariana阐述。医院也向受害者和家属对发生性骚扰的事件表示道歉，但是受害者家属已表示将对该案件移交警方依法处理。