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我国信息与通讯部已关闭涉嫌极端和黄色网站

【雅加达CNN印度尼西亚11月05日讯】信息与通信部承认，迄今为止，已经关闭了多达6000个涉嫌极端和黄色的网站，如激进主义，共产主义和色情。

“在2016年底，我们已经关闭了800个负面网站，并于今年重新再整顿，目前已经关闭了6000多个涉嫌极端和黄色的网站。”信息与通信部专家 工作人员Gun Gun Siswadi周六（11月4日）在西苏门答腊对记者如是说道。Gun Gun Siswadi承认，尽管已经关闭涉嫌极端和黄色的网站，但极端和黄色网站还继续不断涌现。

据Gun Gun 介绍，目前，印度尼西亚52％的人口非常熟悉运用网络，拥有6000多万人拥有智能手机。最不好的是，还有很多社会民众经常被消极的内容所影响。为此，他邀请社会民众加强自我防范，不要成为负面指责的目标。他还希望，社会民众不要在社交媒体散播极端和黄色的内容。原因是，如果证明有违反信息和电子交易法，即使已经删除也可以轻易被执法机构追踪，并可以被告到执法机构。此外，Gun Gun还提醒家长在使用互联网的同时，要注意孩子的积极作用。 因为，在这个时候，互联网也是由儿童所使用。