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我国与越南同意在五大领域建立更紧密合作关系

佐科威总统会见越共中央总书记阮富仲

【雅加达安达拉通讯社8月23日讯】周三（8月23日），我国总统佐科威（Jokowi）在雅京总统府会见来我国进行国事访问的越共中央总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）。佐科威总统在记者招待会上阐述，与阮富仲举行双边会议，涉及到三大重点，包括增进在海洋渔业领域的合作，提升两国贸易和投资。

“印尼和越南都是东盟成员国，越南现在是亚太经合组织（APEC）的轮替主席国，并将在11月份在越南主办亚太经合组织首脑高峰会议，印尼支持越南并将尽力配合越南担任APEC主席的活动。

两国元首在举行会议期间，还共同见证了双方相关部门部长签署的多个领域合作备忘录，其中是由我国能源与矿物资源部长伊格纳修斯·佐南（Ignatius Jonan）与越南工业与贸易部长陈俊英(Tran Tuan Anh)签署的印越两国在煤炭和天然气领域的合作协议。我国文化与基础中等教育部长穆哈基尔·艾芬迪（Muhadjir Effendy）代表印尼政府与越南副总理签署教育领域的合作备忘录。同时，司法人权部长亚索纳·劳利（Yasonna Laoly）与越南司法部长黎成龙(Le ThanhLong)，签署加强在司法领域的合作备忘录。

我国农村与落后地区建设及移民部长艾科布特罗·善佐约（Eko Putro Sanjoyo）与越方相关部门负责人签署两国在农村发展的合作备忘录。

此外，值得一提的是，越方也与我国签署加强在海域保安的合作备忘录。我国由海上安全机构(Bakamla)主任Arie Soedewo海军中将与越方Nguyen Quongdan（阮泉丹-译音）代表签署。