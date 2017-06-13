Tuesday, June 13th, 2017 | Posted by

我国与挪威签署政府官员免签证协议

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我国 外交部部长雷特诺·马尔苏迪（Retno Marsudi 左）

 

【雅加达Liputan6.新闻网讯】我国外交部部长雷特诺·马尔苏迪（Retno Marsudi）参加挪威奥斯陆（Oslo）第三届印尼和挪威联合委员会会议（SKB）的双边合作。两国会谈免签证协议也已达成一致共识，两国并签署免签证协议初步仅限于两种类型的护照，即外交和公务护照的持有人。

外交部长雷特诺感到非常高兴。因为自从两年前对免签证谈判过程已经持续了很久都未能达成协议。

“印尼和挪威之间合作免签证给外交护照和公务护照持有人的签署是为了加强两国双边关系迈向新的一步。”雷特诺周二（6月13日）在Liputan6.新闻网招待会上如是说。

除了完成免签证的谈判，SKB也讨论其他一些优先合作领域，如气候变化、林业、渔业、能源和人权的对话。

对于气候和林业部门，这两个国家必须在REDD+（减少毁林和森林退化的排放量）的情况下进行合作。在2016年，挪威表示支持，并有助于印度尼西亚泥炭地的恢复印尼与挪威之间的REDD+合作伙伴关系第二阶段和10亿盾的援助。

挪威支持印尼的建议列入非法、未報告及未受規範漁業捕撈 (IUU fishing) 作为跨国有组织犯罪的一种形式。

在此之际，挪威保证承诺在雅京南南合作可用于发展中国家的合作商机中心。

挪威是印尼地区的重要合作伙伴之一。2016年的经济关系继续加强，贸易增加了40％达到4亿1015万美元。

挪威的投资有所提高从2015年180万美元，2016年增加到1570万美元，而挪威石油基金投资印尼达到28亿美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185411

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