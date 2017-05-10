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成都海外交流协会第四届第二次理事会开幕

加强与东盟国家企业间的交流合作

【本报讯】成都海外交流协会第四届第二次理事会于5月8日在成都开幕，标题为 ”聚焦天府，共筑梦想“ ，成都市长罗强会见了印尼客属总会/海协会名誉理事长吴能彬博士，菲律宾华商联合总会/名誉理事长张昭和，来参加成都海外交流协会第四届第二次理事会的海外嘉宾。

成都市人大常委会副主任仰协，市政协副主席李铀，市政府秘书长张正红，市委副书记、常务副市长朱志宏参加会见。

市长罗强在开幕上对各位嘉宾来蓉与会表示欢迎，并预祝成都海协会第四届第二次理事会圆满成功，市长罗强说，“近年来，成都海协会依托海外侨务资源优势，在促进成都对外友好交流、加强文化经贸合作、推动民间交往等方面做了大量卓有成效的工作。当前，成都正加快建设全面体现新发展理念的国家中心城市，面临着国家实施“一带一路”战略、内陆自贸试验区建设等多重历史机遇” 。

成都市正从内陆城市转变成为对外开放的前沿阵地，成都产业发展条件优越、科技创新力量雄厚，将进一步发挥侨商积极作用，支持和参与成都的建设和发展，实现互利共赢。发挥桥梁纽带作用 促进务实交流合作 共享成都发展机遇。

最后罗强说”希望各位嘉宾在蓉期间多走走、多看看，深入了解成都产业发展的良好态势，感受美丽蓉城宜居宜业的发展环境，积极宣传推介成都，吸引更多海外侨商来蓉投资兴业，推动“一带一路”沿线国家和地区城市与成都友好往来，加强在经贸、旅游、文化等领域的深度合作，共享发展机遇、共赢美好未来。

印尼海协会名誉理事长吴能彬博士在访问上表示 “ 中国政策的 “一带一路” 使沿线国家发展需求和中国发展政策结合成企业的实际，借助海外成都工作站，将组织多种形式的贸易投资恰谈会，商务交流会，打造交流互动，建立起海外侨团/商会与成都企业之间的常态化，加强与东盟国家政府和企业间的交流合作，推广华文教育，积极开展青少年交流活动”。

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