Monday, November 20th, 2017 | Posted by

成功解救被困的人质后
巴布亚军警联合部队仍保持高度戒备状态

全副武装保持高度戒备状况的警察部队

全副武装保持高度戒备状况的警察部队

 

【巴布亚Tempo网】我国军警联合部队成功解救被巴布亚武装部队劫持的数百名百姓后，迄今为此，军警联合部队还保持高度戒备状况， 其中是发生枪击事件的现场，如巴布亚的 BantiKimbelyDistrik Tembagapura Mimika地带。 军警联合部队协助当地村民维持安全戒备，整顿巴布亚社会治安提升民众安全感。

周六（1118日），巴布亚警察公共关系主任艾哈迈德（Ahmad Mustofa Kamal）警察上校表示，国军警联合部队在整顿民众的治安中，数百名被劫持三周内，让他们的生命受到武装犯罪集团（KKB）严重的威胁也对村民造成心理的打击和生活压力，所以我们需要给陈静被劫持的村民进行心里治疗。

艾哈迈德 警察上校补充说， 我们整顿他们的现状的目的， 这都是为他们的治安和平安。另方面，我们不断加强保安措施，希望能尽快回复当地的治安问题，保护当地村民的生活利益为主要考量。

Cenderawasih 17军区发言人Muhammad Aidi阐述， 国军和警方到 迄今仍 旧在 巴布亚 BantiKimbelyDistrik TembagapuraMimika进行安全戒备。

众所周知，军警联合部队成功解救被武装犯罪集团劫持的346巴布亚BantiKimbelyDistrik TembagapuraMimika村民。在解救过程中，联合部队与武装犯罪集团发生互相枪击，局势非常紧张，因为武装犯罪集团从高空继续射击下来，携带武器的武装部队犯罪集团不愿示弱。总共有346名平民获救，大部分是来自巴布亚以外的民众，其中包括23名成功被撤离解救的儿童。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198601

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