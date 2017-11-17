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成为犯罪逃犯 前往肃贪会自首时出车祸

马弗德称诺凡多是改革时代之后最糟糕的国会议长

【雅加达11月16鈤综合媒体报道】周三（11月15日）晚上几乎所有的电视报道都把焦点放在肃贪会（KPK）调查员到两度被肃贪会列为电子身份证贪污案嫌犯的国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）住宅搜索，意在以强制手段逮捕诺凡多归案。

但是搜索了整夜，肃贪会调查员在诸多警员的监护下，空手而回，人去楼空，找不到诺凡多的人影。

诡计多端和老奸巨滑的这位我国国会议长诺凡多，突然销声匿迹，无影无踪。但是正在人们都很好奇到底诺凡多身在何处之际，昨晚（16日），诺凡多法律小组主席Fredrich Yunadi突然又向媒体宣布诺凡多在前往雅京南区肃贪会总部时出车祸，车子严重损坏，诺凡多本人身受重伤必须住院和立即进行开刀手术等讲解。

诺凡多涉嫌电子身份证（e-KTP）贪污巨案而成为犯罪嫌疑人，但是他去成功玩弄法律的漏洞，不仅成功赢得预审法庭，第一轮决胜肃贪会。再次被肃贪会列为子身份证贪污巨案嫌犯时，他根本置之不理肃贪会的传唤。他好似是法律无法触摸的教父。因此，我国宪法法院（MK）前院长马弗德(Mahfud MD)称诺凡多是改革时代之后最糟糕的国会议长，对已经名誉扫地的我国国会，无疑将是雪上加霜，对国民教育更是埋下不良的长远影响。