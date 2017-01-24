Tuesday, January 24th, 2017 | Posted by

成为众矢之的
全国各地要求解散FPI的呼声越来越强

周一（1月23日），捍卫伊斯兰阵线（FPI）激进派组织发动大量成员到雅京首都警察总部示威游行，支援正在接受警方调查的FPI头目哈比·里玆克（Habib Rizieq Shihab）。哈比·里玆克毁谤我国央行发行的新纸币印有代表共产主义标志的锤子镰刀画面而接受警方4个小时的审问。

周一（1月23日），捍卫伊斯兰阵线（FPI）激进派组织发动大量成员到雅京首都警察总部示威游行，支援正在接受警方调查的FPI头目哈比·里玆克（Habib Rizieq Shihab）。哈比·里玆克毁谤我国央行发行的新纸币印有代表共产主义标志的锤子镰刀画面而接受警方4个小时的审问。

 

【雅加达独立报新闻网122日讯】民众对今捍卫伊斯兰阵线（FPI）激进派组织，以宗教旗帜的名义，肆无忌惮在全国进行破坏性的抗议活动，几乎已经达到天怒人怨，敌忾同仇的状况，动辄发动群体示威游行抗议行动，强迫政府接受他们代表的政治既得利益集团。 而国家警察好似束手无策，拿他们一点办法也没有，给人民的印象是警方不敢触碰具有伊斯兰激进派基层群众的FPI。因此FPI在全国各地，尤其是国家首都目无王法发动大量追随者上街游行示威，聚众扰乱公共场所秩序，造成无政府状态的局面，严重妨碍人民日常生活，人民无法过着安宁的日子。 因涉嫌多宗刑事案件，周一（123日），雅京首都警察开始侦讯和调查FPI头目哈比·里玆克（Habib Rizieq Shihab），FPI也从雅京附近地区号召大量追随者，到雅京首都警察总部示威游行抗议。 因此，全国各地要求政府立即采取果断措施解散FPI并羁押FPI头目哈比.里玆克的呼声越来越强，因为人民对FPI的所作所为已经到了无法容忍的地步。上周五（120日）东加里曼丹原住民达雅民间组织（(FMAD-KT)）举行示威游行，坚持要求政府必须在限定的时间内解散罄竹难书的FPI极端组织，让人民能过着正常的生活。我们限制政府必须在一月的时间内把FPI解散，如果政府没有采取行动，我们加里曼达雅族一定将举行更多的示威游行。”示威游行筹办单位和现场指挥官Bachtiar Effendi在东加省首府佰冷加拉亚（Palangkaraya）如此说。 上周四（119日）在万隆沙爹大厦（Gedung Sate）全国低层社会运动（GMBI）组织举行示威行动抗议，并由该组织主席FauzanRachman提交西爪哇省长赫里亚宛（Ahmad Heryawan）请愿书，要求西爪哇省解散FPIFPI已被视为破坏国家民族和谐与国家多元化统一的最大威胁，FPI已经成为人民众矢之的，必须根除祸害。GMBI请愿书其中内容字样写道。 从斗争民主党（PDIP）国会议员Henry Yosodiningrat要求警方立即逮捕FPI头目里玆克。因为里玆克在很多机会不断的对各方挑衅，谩骂和散播诋毁的言论。因为里玆克所说的那些话已造成了居民焦急甚至社会团体，种族和宗教群体之间的分裂。Henry周五（120日）在雅京警察局如此说。

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