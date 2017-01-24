Posted by admin

成为众矢之的

全国各地要求解散FPI的呼声越来越强

【雅加达独立报新闻网1月22日讯】民众对今捍卫伊斯兰阵线（FPI）激进派组织，以宗教旗帜的名义，肆无忌惮在全国进行破坏性的抗议活动，几乎已经达到天怒人怨，敌忾同仇的状况，动辄发动群体示威游行抗议行动，强迫政府接受他们代表的政治既得利益集团。 而国家警察好似束手无策，拿他们一点办法也没有，给人民的印象是警方不敢触碰具有伊斯兰激进派基层群众的FPI。因此FPI在全国各地，尤其是国家首都目无王法发动大量追随者上街游行示威，聚众扰乱公共场所秩序，造成无政府状态的局面，严重妨碍人民日常生活，人民无法过着安宁的日子。 因涉嫌多宗刑事案件，周一（1月23日），雅京首都警察开始侦讯和调查FPI头目哈比·里玆克（Habib Rizieq Shihab），FPI也从雅京附近地区号召大量追随者，到雅京首都警察总部示威游行抗议。 因此，全国各地要求政府立即采取果断措施解散FPI并羁押FPI头目哈比.里玆克的呼声越来越强，因为人民对FPI的所作所为已经到了无法容忍的地步。上周五（1月20日）东加里曼丹原住民达雅民间组织（(FMAD-KT)）举行示威游行，坚持要求政府必须在限定的时间内解散罄竹难书的FPI极端组织，让人民能过着正常的生活。 “我们限制政府必须在一月的时间内把FPI解散，如果政府没有采取行动，我们加里曼达雅族一定将举行更多的示威游行。”示威游行筹办单位和现场指挥官Bachtiar Effendi在东加省首府佰冷加拉亚（Palangkaraya）如此说。 上周四（1月19日）在万隆沙爹大厦（Gedung Sate）全国低层社会运动（GMBI）组织举行示威行动抗议，并由该组织主席FauzanRachman提交西爪哇省长赫里亚宛（Ahmad Heryawan）请愿书，要求西爪哇省解散FPI。FPI已被视为破坏国家民族和谐与国家多元化统一的最大威胁，FPI已经成为人民众矢之的，必须根除祸害。GMBI请愿书其中内容字样写道。 从斗争民主党（PDIP）国会议员Henry Yosodiningrat要求警方立即逮捕FPI头目里玆克。因为里玆克在很多机会不断的对各方挑衅，谩骂和散播诋毁的言论。因为里玆克所说的那些话已造成了居民焦急甚至社会团体，种族和宗教群体之间的分裂。Henry周五（1月20日）在雅京警察局如此说。