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慕海敏拜访苏里亚巴罗讨论有关政治局势

【雅加达Tribunnews网】民族复兴党 （PKB） 中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar俗称Cak Imin）于昨日拜访国民民主党（Nasdem）中央理事会主席苏里亚巴罗（Surya Paloh）讨论我国近来政治的局势。慕海敏由民族复兴党秘书长Abdul Kadir Karding陪同拜访国民民主党办事处并受到国民民主党秘书长Johnny G Plate热烈欢迎。

这位人协副议长的慕海敏于昨日穿着绿色衬衫特地到访国民民主党办事处，不过慕海敏与国民民主党会谈的内容并没有向外界公开，但是他们的会晤于中午11时就结束，Johnny G Plate和Karding陪同慕海敏一起与传媒会面但是苏里亚巴罗没有在场。

慕海敏承认对此拜访互相讨论我国政治的未来状况，尤其近期内正吸引媒体记者的关注。

“其实我与苏里亚巴罗讨论的议题挺多，其中是我国近期内的政治局势，希望民众维持良好的关系，不要因全国地方首长选举让我国民族分裂。”慕海敏于15日在雅京中区国民民主党办事处如是说道。

慕海敏表示，我与苏里亚巴罗讨论我国的治安，尤其2019年总统和副总统选举将至和近期内政治的局势。此外，我们也讨论支持佐科威-卡拉政府的工作项目顺利进行并为国家做出贡献。

“我们2019年总统和副总统选举安全顺利进行，情况可以稳定下来，不过这是为协助佐科威-卡拉政府执行政府定下的工作计划。”慕海敏这样说。

慕海敏强调地说，其实我们与国民民主党作为佐科威-卡拉政府的支持政党，我们对所佐科威-卡拉政府的工作特别支持，希望佐科威-卡拉政府在剩下的执政期，继续专心执政。虽然佐科威已确定2019年总统将继续参选，争取连任总统宝座。