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慕海敏志在成为2019年副总统选侯选人

在佐科威与帕拉波沃之间两边跑冀左右逢源

【雅加达Detik网】民族复兴党（PKB）政客Lukman Edy大力推销民主复兴党总主席慕海敏（Muhaimin Iskandar）为2019年副总统选为任何以总统候选人的最适合搭档。

“慕海敏与任何一位总统候选人担当都很合适，无论是佐科威总统（Joko Widodo）和帕拉波沃（Prabowo Subianto），慕海敏都将发挥最大的贡献。

尤其是许多政客这在使用伊斯兰意义形态为选举造势的时代，代表温和派穆斯林的慕海敏将占据战略性的副总统人选。”周一（5/3），民族复兴党政治家Lukman Edy对媒体记者如是说道。

Lukman Edy表示，2019年总统选举，佐科威若选择慕海敏为副总统候选人，将处于非常有利的局面，因为慕海敏能化解伊斯兰极端民粹主义抬头的势力。

然而，Lukman Edy说，慕海敏其实也很适合于帕拉波沃搭档，事实证明，2014年帕拉波沃与PAN的哈达拉查沙（Hatta Rajasa）搭档时也无法赢得选举。

因此Lukman Edy建议帕拉波沃阵营在2019年正副总统选举时，理应选择慕海敏为副总统候选人，才能赢得2019年正副总统选举，因为慕海敏有助于提升帕拉波沃的得票率。若帕拉波沃阵不与慕海敏搭档，胜选机会渺茫。Lukman Edy这样说道。