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感谢印尼政府安排在亚运会韩国与朝鲜队伍共同入场

佐科威总统在雅京会见韩国总理李洛渊

【点滴新闻网雅加达8月20日讯】上周六（8月18日）在雅加达举行的第18届亚运会隆重开幕式上，由我国总统佐科威主持。

它不但将为印尼证明自己主办大型体育赛事的能力提供一个机会，本届亚运会亦将为朝鲜和韩国展示两国关系的缓和提供一个特殊场合，因为本届亚运会朝鲜和韩国运动员在18日的亚运会开幕式上，韩国和朝鲜举着象征朝鲜半岛统一的旗帜共同组队入场，这是两国恢复友好关系的最新迹象。韩国总理李洛渊(Lee Nak-yon)以及多位朝鲜官员出席了开幕式。对此，李洛渊周一（20日）在雅京总统府拜会佐科威总统时特别表示谢意。

上周六在雅京史纳延翁加诺综合体育中心（GBK）举行的2018年亚运会开幕式上，朝韩运动员组队共同进入GBK体育场，韩国女子篮球运动员林咏熙举着蓝白相间的旗帜担任旗手，现场观众报以热烈的掌声。

我国总统佐科威，周一（8月20日）在雅京独立宫会见到我国访问的韩国总理李洛渊会晤中，李洛渊总理除了对我国龙目岛经历的屡次强震而造成的巨大财务损失和大量的人员伤亡，并对遭遇天灾的家属表示慰问，李洛渊也祝愿我国举办第18届亚运会顺利举行和取得圆满的成功。

陪同佐科威总统会见嘉宾的我国外交部长蕾特诺马尔苏迪说，李洛渊总理对我国在缓和朝鲜半岛紧张局势积极扮演的角色，并不懈努力维持朝鲜半岛的和平与稳定，表示赞赏和感谢印尼政府。

雷诺缓引李洛渊总理的话说，“世界上没有多少国家能如印尼政府始终如一地为朝鲜半岛的和平与稳定作出巨大贡献和一贯的支持。”

据雷诺外长阐述，双方也就当前全球不确定性的经济形势进行了深入的交流，特别是在中美展开贸易战之际，印尼和韩国的合作更为重要。此外，双区域经济一体化也将有利于区域经济的发展。因此两位领导人也对区域全面经济伙伴关系（RCEP）的谈判交换意见，若RCEP能取得进展或落实，将会对亚洲经济一体化的实现提出一个强烈的信息。雷诺外长总结说。