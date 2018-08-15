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情何以堪

苏西洛和卡拉均担任胜选团队顾问团主席职位

【点滴新闻网雅加达8月14日讯】现任副总统卡拉和我国第六任总统苏西洛（SBY）在2019年总统大选中，担任各组正副总统候选人的胜选团队顾问团主席职位。这两位曾经担任搭档正副总统的卡拉和苏西洛的感受情何以堪。

因为卡拉副总统已表示愿意在2019年继续担任佐科威的副总统搭档，而佐科威却选择马鲁夫阿敏（Ma’ruf Amin）为其搭档，但是卡拉已答应担任佐科威-马鲁夫胜选团队顾问团主席。

然而，望子成龙心切的民主党（PD）总主席苏西洛（SBY）的愿望亦落空，只好答应担任大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）和副总统人选善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）的胜选团队顾问团主席职位。

Median民调机构执行经理Rico Marbun预计卡拉和苏西洛将扮演被动或自我克制的心态协助两组候选人，他们将选择坐山观虎斗，坐收其利的观望态度。冀在“两害相权取其轻，两利相权取其重”的观望态度，获得鹬蚌相争渔翁得利的收获。

“卡拉对佐科威感到非常失望因为没有获得提名为其搭档。苏西洛同样对帕拉波沃也感到失望，因为其公子阿古斯（AHY）未能入选成为帕拉波沃的搭档。擱ico Marbun周二（8月14日）在雅京一场谈话中如是表示。

Rico认为佐科威和帕拉波沃的优点和缺点。“帕拉波沃团队似乎专注攻击佐科威的种族和宗教信仰问题。但在加上由伊斯兰教士马鲁夫的佐科威团队已经准备好，采用兵来将挡,水来土掩的攻防策略。在策略上佐科威团队处于主动的优势。” Rico说。

“可能成为攻击佐科威的议题是经济问题，尤其全球经济笼罩在不稳定的危机局面。如果盾币不能继续支撑，佐科威也会成为攻击的箭靶。” Rico补充道。

卡拉和苏西洛作为当时受尊敬的人物被认为仍在观望的态度。“所以卡拉和苏西洛所承担的风险与现有的临时结果相比太大。所以我看他们正在等待。苏西洛将专注于国会选举，而卡拉将会考虑如何确保面对未来。” Rico说。