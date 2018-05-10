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恐怖分子在印尼没有容身之地

佐科威总统称绝不屈服于恐怖分子恐吓威胁

【雅加达5月10日综合讯】 针对周二（5月8日）晚上在西爪哇省德博(Depok)的警察防暴机动部队总部拘留所发生恐怖分子囚犯与狱警的日晚爆发骚乱，导致五名反恐部队88特别分队（Densus 88）警员被残忍手段杀害和一囚犯也在冲突中遇难。

另一名警察被扣为人质的事件，周四（5月10日），佐科威总统在西爪哇茂物行宫举行记者招待会。

陪同总统举行记者招待会还有政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)、内阁秘书 帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）、国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）、国家情报局局长布迪古纳宛(Budi燝unawan)、印尼国家反恐局(BNPT)局长苏哈迪阿刘斯(Suhardi燗lius)警察中将和国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将及警察防暴机动部队司令鲁迪少将（Irjen Rudy Sufahriadi）。

总统强调我国政府绝对不会与恐怖分子谈判，亦不会向恐怖分子妥协，国家更不会屈服于恐怖分子恐吓威胁，确保人民安全和维持社会治安是国家的任务，恐怖分子在印尼没有容身之地。总统因此请人民放心。

总统也对殉职的警员深表沉痛哀悼和对死者家属致以最深切的慰问，总统也指令国家警察总长对殉职的五名警员给予特别的荣誉晋升。

印尼国家警察发言人穆罕默德伊克巴尔(M.Iqbal)准将向媒体表示，8日晚上7时30分左右，多名警察防暴机动部队总部拘留所囚犯与狱警发生激烈冲突，他们还抢夺武器并将六名警察扣为人质，后来五名警员遇害。

伊克巴尔表示，暴乱导火线是囚犯不满迟迟无法收到家属送入监狱的食物，而实际情况是，监狱执法人员必须对这些外来食物进行例行检查。

据伊克巴尔阐述，恐怖分子囚犯一度控制了三座拘留所，德博警察防暴机动部队总部（Mako Brimob）一度也笼罩在紧张气氛中，警方严阵以待攻入监狱，但又投鼠忌器，因为还有一名警员被劫持为人质，生命岌岌可危，但是周四（10日）早上，警方终于能掌控局势，155名恐怖分子囚犯终于答应放下武器向警方投降，暴乱落幕，虽然当时有约十名囚犯顽抗，但是很快就被全副武装的警察反恐部队迅速制伏。

目前155名恐怖分子囚犯已被转移至中爪哇努萨安邦岛(Nusakambangan)监狱。