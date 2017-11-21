Tuesday, November 21st, 2017 | Posted by

总警长狄托冀为经济发展
创造社会安全稳定的良好环境

周一（11月20日），国家警察总长狄托卡纳维安在印尼证券交易所大厦（BEI）为当日印尼证券交易所主持敲钟开市仪式。

周一（11月20日），国家警察总长狄托卡纳维安在印尼证券交易所大厦（BEI）为当日印尼证券交易所主持敲钟开市仪式。

 

【雅加达罗盘报新闻网1120日讯】周一（1120日），国家警察总长狄托卡纳维安(Titoarnavian)上将在印尼证券交易所大厦（BEI）为当日印尼证券交易所主持敲钟开市仪式时表示，社会安全和稳定将对我国发展经济扮演积极的良好的推动力，我们大家必须携手创造有利于发展国家经济和经商的良好环境。

周一（20日）国家警察总长狄托在雅加达印尼证券交易所大楼说：社会治安和稳定的国内的政局对国家经济的发展是良性循环的关键，没有良好的安全或国内动荡不安的政局就会造成恶性循环，对国家经济的发展将带来负面的影响。没有安全保证，经济就不会正常运行”

安全也将取决于经济的稳定发展，如果人们吃得饱饱，肚子里不挨饿了，人们就能安家立业，社会问题也不会出现，相反，经济停顿，就业机会减少，社会问题也随着而来，产生恶性循环效应。” 国家警察总长狄托如斯说。

狄托上将也深感荣幸受邀为当日印尼证券交易所主持敲钟开市仪式，他再次呼吁，包括商业界资本家在内必须共同努力发展国家经济，完成共同愿景和使命。狄托上将补充说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198692

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