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总统颁发一万份土地证给当地居民

佐科威为西爪哇Soroja高速公路主持开幕礼

【西爪哇12月4日综合讯】想致富先修路，要脱贫得济民，这是佐科威总统执政三年多以来的治国方针和理念，因此佐科威政府非常重视全国各地的公共基础建设，除了可以降低物流人流运营成本，实现全国各的经济均匀发展和缩小贫富悬殊鸿沟。为了兑现以上宏观经济发展目标，佐科威政府全力以赴发展基建工程，促进经济稳健发展。

为了落实耕者有其田的计划，佐科威政府也分发土地证给全国各地居民，使民众能善用国家的资源，提升人民生活水平，改善社会不公平的经济发展及加强人民生态文明建设的意志。

周一（12月4日）佐科威总统为西爪哇万隆县Soreang – Pasir Koja (简称Soroja) 高速公路主持通车启用仪式。陪同总统一起按钮开幕仪式的还有西爪哇省长艾哈迈德赫里亚宛（Ahmad Heryawan），国营企业部长莉妮苏玛尔诺（Rini Soemarno），公共工程与住房部（PUPR）部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono），PUPR部高速公路管理局(BPTJ)局长赫立（Herry Trisaputra Zuna ), 高速公路经营公司Citra Marga Lintas Jabar Bagus总经理Bagus Medi Suarso和PT Citra Marga Nusaphala Persada公司监事副主席Sari Putra Jeoseph。

总统在致开幕词时说，Soroja高速公路是西爪哇省特别是万隆县社会大众渴望已久的快速公路，因为这条高速公路落成启用后，可以大大缩短南万隆县交通行程，同时也可以发展巨大潜力的南万隆地区，特别是旅游业。 因为该地区的旅游景点和住宅区，体育设施都拥有巨大的发展潜力。

总统说，总长10公里的Soroja高速公路通车后，Soreang-Pasir Koja的旅行时间，将从通常的1.5小时缩短到12分钟，给民众提供很大的便利。

2015年9月开始动土兴建，总投资达1.7兆盾的 Soroja高速公路由PT Citra Marga Lintas Jabar（CMLJ）建成和经营。该公司股东为PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk（CMNP），PT Wijaya Karya Tbk和PT Jasa Sarana。

与此同时，总统还颁发一万份土地证给Soreang当地居民。