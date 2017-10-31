Posted by admin

总统邀请国内主流媒体总编辑交流

佐科威缄口不言2019年副总统人选

【雅加达10月30日讯】总统府幕僚长德登 玛斯杜基（Teten Masduki）说，佐科威总统邀请国内主流媒体总编辑到独立宫交流当前的政治问题。

德登说，在许多政治问题上，主流媒体总编辑好奇的问，如果在2019年总统选举时，谁将是佐科威的副总统候选人。

“总统表示现在谈2019年总统选举言之过早，因此佐科威总统对他2019年总统选举的搭档人选缄口不。”德登周一（10月30日）在雅京中区甘密埔总统府综合大楼如是说道。

此外，主流媒体总编辑也提及有关在周五（10月20日）佐科威与我国第六任总统苏西洛SBY）在独立宫举行的讨论会议的内容时，德登仅说佐科威总统与苏西洛会见时显得非常轻松愉快。

众所周知，佐科威总统与主流媒体总编辑在雅京中区甘密埔独立宫历时2个小时的闭门会议。

除了副总统和其他政治话题外，也讨论修订民间组织代替法令政府条例（Perpu Ormas），特别是关于涉嫌参与违反班渣西拉的社会民间组织的人定为刑事犯罪。