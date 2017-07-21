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总统选举修订法令通过后

普委会下月开始筹备2019年总统与国会选举

【雅加达罗盘网21日讯】周五（7月21日）国会全体会议通过总统选举修订法令后，我国普委会（KPU）开始准备同步举行的2019年总统与国会选举工作。普委会主席阿里夫（Arief Budiman）表示，普委会8月起开始准备2019年总统与国会选举的筹备工作。根据我国普委会的条规，唯一提到的关于民众在20个月投票举行之前，普委会开始筹备2019年总统与国会选举。

之前，普委会已确定总统与国会选举将于2019年4月17日同步举行。因此，普委会必须快马加鞭进行准备工作。普委会主席阿里夫接着说。

“不过我们下个月开始筹备2019年总统与国会选举，日前通过我们在会议上作出决定2019年总统与国会选举的时间。”周五（7月21日），阿里夫在雅京普委会办事处如斯说道。

国会通过总统参选门槛(presidential threshold) 修订法令后，该法令将正式被列入国家法令。普委会亦将根据以上国会通过的总统和国会选举法令为法律依据。阿里夫接着说。

我希望，这项总统和国会选举修订法令可以尽快进行法律程序，因为离2019年的普选越来越接近，普委会应该抓紧剩余的工作时间。

“我们希望在一个星期内可以完成法律程序。”KPU主席阿里夫这样表示。

阿里夫补充说，普委会不可能直接执行总统选举修订法令。因为我们应该再做普委会的规定。因为根据宪法法院已进行宪法复审总统选举修订法令的规定，2016年第10号第9a条提到地方首长选举。