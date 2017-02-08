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总统要求政法安统筹部长维兰多进行协调

国军总司令抱怨失去国军预算控制权

【点滴新闻网2月7日雅加达讯】周一（2月7日），国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将在雅京史纳延国会大厦与国会第一委员会进行工作会议时表示，身为国军总司令，他已经丧失国军预算的控制权。

卡铎上将开门见山地说，自从国防部颁布2015年我国国防部法规，国军总司令就不知情有关国军国防设备的采购细节。

“众所周知，身为国军总司令，我和其他国军部队一样，执行保家卫国的军事任务。根据国军第25/2004法规，国军总司令是控制陆军、海军、空军最高指挥官。国军第25/2004法规也明文规定国军的明确使命、从上至下的一体化、严格及明确的军队指挥系统。” 国军总司令卡铎上将周一（2月7日）与国会第一委员会工作会议讨论这样说。

“然而，自从2015年国防部颁布第28号国防部长法规之后，国军总司令的权限已经不存在。现在国军也没有义务准备国军中长期的规划。”他继续说。

卡铎上将阐述，他仅知道国军年度总预算是4.8兆盾，但是对于陆军、海军、空军各部队的预算细节，他抱怨一无所知。

“我仅阅读国军预算报告，既执行海空边界巡逻任务一体化综合操作，国军预算约2.3兆盾，购买国防装备预算为1.3兆盾，国军士兵训练和培养预算为5000亿盾，国军士兵薪资和津贴为4.3兆盾和全国国军各军区办公室保养和维修预算为1.9兆盾。” 卡铎上将说。

国军总司令卡铎坦言若对陆军、海军和空军国防设备采购无法掌握。因此，很难维持国军执行任务的最低本质力量（ MEF）。

“事实上，根据国军法规第三章，国防部是负责协调军队的行政管理工作，而不管理国军执行军事任务的操作，而根据国军法规第四章，国军包括空军、陆军和海军。” 卡铎接着说。

“我没有权利计划和监督国军预算，陆军、海军和空军预算是直接由国防部负责，而不是通国军总司令。这是有违反了层次指挥系统的正常运行，因为我们没有直接监督陆海空的预算权利。”他直言不讳地在国会工作讨论上说。

卡铎还举例说，购买AgustaWestland AW-101直升机计划，国军根本没有被邀请参与讨论，然而，AW-101直升机采购合同已经被取消了，但是，据空军参谋长哈迪·查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将向媒体揭露，英国制造价格昂贵的AW-101直升机前几天已悄悄抵达雅京哈林空军机场了。

针对卡铎上将公然在国会第一委员会阐述国军总司令已失去了预算的权力，我国副总统尤淑夫·卡拉（Jusuf Kalla）证实佐科威（Jokowi）总统已指令政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)安排国防部与国军总部之间的协调。周二（2月7日），卡拉副总统在雅京北区安卒（Ancol Mercure）酒店这样说。

至于卡铎上将声称，自己可能在2018年退休前被撤换，卡拉表示，国军总司令卡铎将于2018年底达到退休年龄。但是否国军总司令卡铎会被撤换，卡拉表示不知情。