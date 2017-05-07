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总统称为了国家安全

政府可以解散违反班渣西拉的民间组织

【国务秘书处官方网站5月5日讯】我国总统佐科威表明，一切必须以大局为重，为了维持社会秩序和国家的安全，政府可以随时解散违反班渣西拉的民间组织（Ormas）。

总统说，我国是民主国家也是法律国家。身为民主国家，人民可以透过国会民意代表提出政治意见或自由进行示威表达诉求，但也必须遵守规则不至于妨碍别人及不可以违反建国五原则班渣西拉（Pancasila）。为了维护国家完整统一和国家安全，政府可以采取必要措施，随时解散反对班渣西拉的民间社会组织。总统周五（5月5日）在雅京Jagakarsa出席2017年第一全国工作会议和Halaqoh国民经济Nahdliyin企业家协会开幕后如是说道。

总统希望政府不要浪费太多精力应付不具有建设性的议题，政府还有太多的义务处理更有意义的事情。不过，总统确信政法安统筹部长计划取缔违反班渣西拉的民间组织，纯粹是出于安全和社会秩序的执法义务。

因此，佐科威总统阐明，我国如果有潜在破坏性安全，往后将会由政法安统筹部长处理。