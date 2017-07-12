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总统敦促振兴地方经济

佐科威在雅京独立宫接见亚齐正副省长

【雅加达Liputan6.新闻网讯】周二（7月11日），佐科威总统在雅京独立宫接见刚上任的亚齐省长伊尔万（Irwan Yusuf）和副省长诺珐（Nova Iriansyah）。

伊尔万和诺珐在下午11点57分抵达总统府后，受到了佐科威的热忱迎接。随行伊尔万和诺珐的有区域工作单位（SKPD）一些学者。共有15人参加会议。

陪同佐科威的是国务秘书普拉蒂克诺（Pratikno）和内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）。普拉蒂克诺和库莫罗向亚齐的来访者互相握手问好。大家齐集一堂照相后，佐科威邀请伊尔万一行人在总统府的前厅坐下并谈论目前在亚齐的状况。

总统也敦促刚上任的亚齐地方首长全力以赴发展亚齐地方经济。根据国际统计局（BPS）公布的资料显示，2017年亚齐特区第一季经济增长仅达2.87%，远远落后全国平均经济增长5.01%的水平，而失业率高达7.93%，亚齐地方建设仍均追赶不上我国其他地区。

周三（7月5日）佐科威还未前往土耳其和德国之前在亚齐访问时为伊尔万和诺珐主持宣誓省长就职典礼。这位原雅京特区省长与伊尔万和诺珐言谈不久后直接飞往土耳其。

除了伊尔万和诺珐，出席者有亚齐国会主席Muharrudin、国会副主席Dalimi 、Sulaiman Abda和 Teuku Irwan Djohan。然后，Nanggroe代表 Malik Mahmud Al haytar、亚齐秘书Dermawan、亚齐地方发展规划主席Azhari和亚齐系主任Dayyah Bustamni Usman。

同时，五名亚齐学者，即Walid Harmen 、Tgk Rusli M Daud、 Abi Hidayat、 Tgk Ismi 和 Tgk H.M. Yakob。.

会谈结束后，佐科威与亚齐一行人在独立宫进行午餐。伊尔万和诺珐将举行闭门会议讨论有关国家战略项目和亚齐计划重点实施的评估。