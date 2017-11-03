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总统搭乘坐Super Puma直升机到东爪哇普罗勃灵戈

佐科威为社区森林经营开发使用主持开幕仪式

【雅京点滴新闻网11月2日讯】周四(2日)早上约08.15，佐科威总统一行乘坐前往东爪哇普罗勃灵戈县（Probolinggo）为政府正在实施的社区森林经营开发权项目主持启动仪式。

根据总统府新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）向传媒阐述，佐科威总统从泗水西图利祖（Sidoarjo） Juanda机场乘坐我国空军超美洲豹(SuperPuma)直升机前往普罗勃灵戈县Maron镇Brani Wetan村为社区森林经营开发权纲领举行启动仪式。本次社会林业项目活动以“发展社区森林资源促进社会经济平等”为主题。

森林是陆地生态系统的主体,是关系国民经济和社会可持续发展的重要战略性资源.良好的森林资源资产状况是林业发达、国家富足、民族繁荣、社会平等。因此佐科威-卡拉政府执政以来大力为森林周边社区提供森林经营和开发权，实施国家森林资源资产化共享管理制度，满足国民经济建设发展的需要，带动社区经济发展，有力地支援了国家的经济建设。

随着国民经济和社会的发展,资源利用、资源紧缺、生态保护、环境破坏的矛盾越来越突出.现实的状况,亟需求对森林资源管理体制进行重大改革. 对国有资源实行资产化管理.森林资源资产化管理,就是把森林资源转化为资产,将其运营作为产业,按照市场经济规律进行管理,促进森林资源有偿占有和使用,森林资源的产权流转得以有效实现森林资源管理（Forest Resource Management 简称FRM)的纲领。