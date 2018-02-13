Tuesday, February 13th, 2018 | Posted by

总统提醒我国是G20成员国
驻外国使节也必须具有大国的风范

图为佐科威总统周一（2月12日）在外交部和我国驻外国使节进行交谈。

图为佐科威总统周一（2月12日）在外交部和我国驻外国使节进行交谈。

 

【雅加达TRIBUN新闻网212日讯】佐科威总统提醒我国驻外国使节，我国是二十国集团(G20)成员国，因此驻外使节也必须具有大国使节的风范。总统呼吁部长、大使和工作人员不要动辄就向外国寻求帮助。

我已经告诉外交部长，我们是二十国集团成员国，不要感到自卑，而因该感到自豪，不会再动辄就向外国求助，反之，我们反而应该帮助其他国家。”佐科威周一（212日）在雅京中区Pejambon外交总部班渣西拉大楼的数百名外交官面前如是表示。

佐科威认为，印尼已经成为世界上值得尊重的大国。因为我们已经是G20成员国，这意味着我们已经进入了一个正在发展中的大国。

不要再感到自卑了，我们再也不觉得是一个小国了，我再一次重申我们是一个大国。我们已经进入G20国家。” 佐科威说。

作为一个大国，印度尼西亚必须展现大国的威望。我认为必须帮助那些真正需要帮助的国家。”佐科威说。

我们敢于参加峰会，参加一个会议，我一向请求外交部、大使无论在参加会议或用晚餐时都应该坐在东道主旁边，因为我国是一个大国印度尼西亚。”佐科威如是说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206432

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