Tuesday, April 17th, 2018 | Posted by

总统拟定新机场今年五月底可校验试飞
佐科威视察西爪哇克塔贾蒂国际机场工程

佐科威总统（左三）周二（4月17日）在交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (右三)和西爪哇省长赫里亚宛（左二）陪同下，视察西爪哇省马贾伦卡县新建的克塔贾蒂国际机场工程。

佐科威总统（左三）周二（4月17日）在交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (右三)和西爪哇省长赫里亚宛（左二）陪同下，视察西爪哇省马贾伦卡县新建的克塔贾蒂国际机场工程。

 

西爪哇省马贾伦卡县新建的克塔贾蒂国际机场工程。

西爪哇省马贾伦卡县新建的克塔贾蒂国际机场工程。

 

【雅加达infopresiden新闻网417日讯】佐科威总统一行周二（417日）前往西爪哇省马贾伦卡县（Majalengka）视察新建的克塔贾蒂（Kertajati）国际机场。

根据总统府新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）阐述，佐科威总统除了视察西爪哇国际机场（简称BIJB）之外，还将出席在万隆举办的印尼伊斯兰大学生运动（PMII)第五十八周年庆典。

陪同总统到西爪哇进行视察活动的还有总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)、总统特别工作协调主任德登玛汝基(Tetenasduki)、总统专员迪亚兹（Diaz Hendropriyono）、总统军事秘书特利斯诺亨德拉迪（Trisno Hendradi）空军少将和总统护卫队苏哈尔托（Suhartono）海军少将指挥官。

中午约13.00 ，总统经过雅加达哈林空军基地使用印度尼西亚总统专机一号飞往万隆市Husein Sastranegara空军机场，再转超级美洲豹国军空军直升机前往马贾伦卡县西爪哇国际机场视察工程进展。下午总统一行返回万隆出席在Sasana Budaya Ganesa大厦举行的印尼伊斯兰大学生运动第五十八周年庆典活动。

参加PMII活动结束后，总统和随行人员乘坐印度尼西亚总统专机返回雅加达。

国营机场经营公司Angkasa Pura II （简称 AP II）总经理M Awaluddin周二（17日）表示，我国第二大的克塔贾蒂国际机场将采取三个阶段启动营运。

第一阶段将于524日进行校验开始试飞。

第二个阶段是今年开斋节前十天左右开始运输返乡乘客。

初步假设将有一些国内航空公司增加额外航班飞往六个国内城市，即泗水，登巴萨，马卡萨，巴厘巴板，班贾尔马辛和棉兰。

第三阶段，前往圣地麦加朝觐，由西爪哇省马贾伦卡县和双木当县的朝觐者，预计今年约有2000名朝觐者将从克塔贾蒂国际机场出境。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212379

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