Friday, May 19th, 2017 | Posted by

总统:我们不能一直被示威与诽谤纠缠不清
我们必须改变民族工作精神特质

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（18/5）在雅加达国家宫表示，我们不能一直被示威、诽谤、互相污蔑与散布谎言纠缠不清，世界正在迅速变化，我们必须改变民族工作精神特质。

他说：“难道我们要这样继续下去吗？我们还有许多事情要做，比方渔民问题，捕鱼网问题、农民问题，肥料问题，种子和灌溉问题，这些问题迄今尚未解决。”

理应我们已经把他们带到现代化机制，现代化技术，把渔民带到离岸养殖业，水培，农民带到现代化机械，现代化技术。”总统说。

总统说，我们需要振兴民族纪律。如果你不想落后于其他国家，就必须改变民族工作精神特质和心态。

总统明确地说：“对于那些没有生产性的问题，我已十分懊恼。以前，有许多国家向印尼学习，马来西亚向印尼学习，我们也曾派教师到那边，但现在我们却输给他们。以前jagorawi高速路曾经成为别国的榜样，但事隔40年，我们的高速路才建成780公里。而曾经向我们学习过的中国却已赶上我们，现在他们已有了280,000公里的高速路。到底我们错在那里？我们必须深思与评估。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183113

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