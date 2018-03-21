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总统府确保沙特处死印尼公民

不会影响两国关系

【雅加达罗盘报新闻网3月20日讯】总统府发言人约翰 布迪（Johan Budi）表示，来自Bangkalan的印度尼西亚劳工（TKI）Zaini Misrin Arsyad被沙特阿拉伯执行处死后，印度尼西亚和沙特阿拉伯两国之间的关系不会影响。

“我认为印度尼西亚和沙特阿拉伯之间的关系不会改变。”约翰周五（3月20日）在总统府如是说道。

约翰说，各方应该按情况看待这个问题。包括考虑两国之间的亲密关系，特别是佐科威总统和沙特阿拉伯国王萨勒曼本阿卜杜勒阿齐兹沙特（Salman bin Abdulaziz Al Saud）。

前两位国家元首相互访问。 事实上，萨勒曼国王访问印度尼西亚受到了热烈的欢迎。

“萨勒曼国王的访问显示了阿拉伯人和印度尼西亚人的接近。”约翰说。

即便如此，约翰也意识到Zaini的处决没有预先通知印度尼西亚政府。事实上，佐科威总统曾两次致函萨勒曼国王来审查对Zaini执行死刑的案件。

约翰承认，不了解印度尼西亚政府所要采取的后续行动，是否会有计划提交抗议或暂停派遣印尼劳工。据约翰介绍，这是外交部长蕾特诺 马尔苏迪（Retno Marsudi）和劳工部长哈尼夫达基里（Hanif Dhakiri）的权威。

“最好问外交部长，因为外交部长与阿拉伯政府曾经有过协调。”约翰说。

外交部印度尼西亚公民和法律援助主任穆罕默德伊克巴尔（Muhammad Iqbal）此前表示，沙特阿拉伯政府未事先通知印度尼西亚政府的情况下处决了我国外劳Zaini Misrin。

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