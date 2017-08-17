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总统府总统和全体政府内阁均穿传统服装

佐科威在雅京总统府主持72周年国庆升旗仪式

【雅加达综合报道8月17日讯】8月17日，在雅京总统府主持我国72周年国庆升旗仪式。与往年不同，今年国庆纪念日，总统和副总统以及全部政府内阁成员，包括我国几位前任总统，也传上我国各个地区的民族传统服装，五彩缤纷和亮丽的颜色，点缀了青青的草坪和总统府荷兰殖民地留下的白色建筑物。参加盛会的友邦国使节嘉宾也穿上具有各国特色的各式各样服装。

独立72周年国庆升旗仪式在庄严肃穆的气氛中进行，总统将国旗移交给整齐的升旗仪仗队，并在国歌的演奏下，国旗冉冉上升，升旗仪式礼毕后，由人民协商会议长祖尔基弗利·哈桑宣读建国独立宣言。之后，宗教部长鲁克曼·哈基姆·塞义夫丁领经祈祷，祝愿我国国泰民安，各民族和睦共处，互相包容和尊重，祈求真主保佑我国，免以一切破坏国家完整统一的灾难。

宗教部长指出，我国多元化种族，不同宗教界和文化，是真主赐给我国的恩惠，因此我国各族必须珍惜和共同维护我国殊途同归的团结精神。

佐科威总统当日下午也在总统府主持降旗仪式，场面壮观，升国旗仗队也结束了紧张但兴奋和充满荣耀的一天任务。

我国历任总统副总统也出席在雅京总统府举行的72周年国庆升旗仪式，包括我国第3任总统哈比比，第5任总统美佳娃蒂·苏加诺普特里和第6任总统苏西洛和夫人。佐科威总统和副总统尤淑夫卡拉均与前任国家领导人亲切问候交谈并合影留念。