Friday, March 16th, 2018 | Posted by

总统希望国民银行
发放教育贷款协助国内教育界

【安打拉通社】佐科威总统昨日在国家宫接见国内银行家时称，希望我国银行发放教育贷款(Student loan)给在校学生，帮助我国教育界需要贷款完成学业的学生们。

总统说，在美国已有专门给学生的贷款，而且比信用卡贷出的款额还大。美国信用卡发放的贷款8000亿美元，而教育贷款已达1.3兆美元。倘若印尼也能够如美国一样，减少在消费方面的贷款，银行资金转向生产性的贷款或对国家未来有良好影响的教育贷款。

总统希望，银行家能够认真考虑发放教育贷款的事，发放对国家与民族的未来有益的贷款。倘若我们不改进，别国将超越我们。总统也希望银行界关注旅游业，多发放贷款给中小型企业，使中小型企业能够升级。

总统表示，我国银业发放的货款远比指标小很多，2017年只发放8.24％，远在9-12％的指标之下。总统了解银行的作业与发放贷款的程序，一切以安全为第一。他表示，一个不敢承担风险的人，就是面对最大风险的人。因此他希望，在2018年里，我国银行界能够达到发放贷款的指标12％。

他提醒银行家们说，现在外国的银行很开放吸收我国客户，我国公民不但可以在外国的银行存款，也可以向在外国的银行贷款。我国公民到新加坡只需要一小时的飞行时间，可以很容易的在新加坡的银行存款或贷款，因此我们欢迎外国银行到我国开设分行，比起让我国公民到外国去存款或贷款。

 

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