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总统已签署替代法令政府条例

政府可依法取缔违反国家原则民间激进组织

【雅加达安达拉通讯社7月12日讯】周三（7月12日），政法安统筹部长维兰多 (Wiranto)在信息与通讯部长鲁迪安塔拉（Rudiantara）的陪同下，在雅京政法安统筹部总部公布了佐科威总统刚签署的解散民间激进组织的替代法令政府条例（Perppu），并举行了记者发布会。

有了替代法令政府条例，政府可依法取缔违反国家规定的民间激进组织。根据规定，总统签署的替代法令政府条例需要经过国会讨论和通过并成为国家法令。

“在这项替代法令政府条例中含有相反行为（contrario actus）的原则，因此，批准和给予许可成立民间组织的政府相关部门，有权利依法取缔，解散违反国家原则的社会民间组织（Ormas）。”维兰多在周三记者招待会上如斯解释。

维兰多强调政2017年第2号替代法令政府条例将取代2013年第17号的关于民间社会组织的政府法令。

政府发布2017年第2号替代法令政府条例，因为目前有关社会组织的政府法令已经不再足以防止社会民间组织进行违背建国五原则班渣希拉和1945年宪法。维兰多续说。

根据国务秘书部官方网站发布的2017年第2号替代法令政府条例主要实质性的内容如下：

第59条规定，其中是禁止社会民间组织（Ormas）未经许可，禁止使用与政府机构使用的名称，徽记，标志或与政府机构相同的属性颜色或旗帜。

禁止社会民间组织进行部族，宗教，族群和种族（SARA）的敌对和歧视行为。

禁止社会民间组织对任何国家承认的宗教信仰进行虐待，诽谤，或亵渎。

禁止暴力行为，扰乱社会治安和干扰公共秩序，或破坏公共和社会设施。

禁止进行破坏或威胁到印尼共和国统一的分裂国家主权的不法活动。

信奉或传播违反班渣西拉原则的意识形态。

第60条规定，政府将依法取缔违反2017年第2号替代法令政府条例的社会民间组织。

第61条规定，政府将先以书信方式警告违背规定的社会民间组织，停止一切活动最后发布解散未被规定的社会民间组织。第62条规定，根据2017年第2号替代法令政府条例，准字被吊销的社会民间组织，根据规定该社会民间组织也依法被解散。