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总统在西加喃吧哇县巴力巴鲁村

主持100兆瓦移动煤气发电站落成典礼

【本报雅加达讯】佐科威总统星期六（18/3）前往西加喃吧哇县巴力巴鲁村（Parit Baru）主持100兆瓦（4Ｘ25）移动煤气发电站落成典礼。

在致辞中，佐科威总统称，当他第一次主持该移动煤气发电站奠基仪式时，他就问过电力公司总经理何时完成，回答是6个月。事实证明，的确是6个月完成，那个时候，不仅仅是西加的发电站需要完成，还有8个发电站需要完成，这些发电站分布在龙目、邦加、勿里洞、楠榜、坤甸、尼亚斯、廖内与棉兰，总发电量达500 兆瓦，全部都已按时完成。

总统表示，他的确希望所有的煤气发电站能尽快完成，因为所有的省、市与县都有同样的抱怨，即电力短缺，电灯时亮时灭。

为什么我们选择移动煤气发电站，因为更快完成。如果我们使用煤炭，要4.5年至 5年才能完成，而使用煤气更快。此外，移动煤气发电站能移动到别的岛上，哪里需要就移到哪里，比较灵活。

出席移动煤气发电站落成典礼的官员其中有人文统筹部长布安马哈拉妮、能源与矿物资源部长佐南、国有企业部长莉妮苏玛尔诺、内阁秘书帕拉摩诺阿侬、公共工程与民房部长巴苏基、电力公司总经理梭菲安.巴西尔与西加省长科尔内里斯。

主持移动煤气发电站落成典礼之后，佐科威总统参观了移动煤气发电站立体模型与发电站设备。

全部活动结束后，佐科威总统直接前往西加苏巴迪约机场，从机场总统乘坐总统专机返回雅加达哈林机场。