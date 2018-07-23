Monday, July 23rd, 2018 | Posted by

总统在茂物行宫 接见32位来自全国各市市长
全国城市须做好准备迎接工业4.0时代来临

周一（7月23日）上午，佐科威总统（中）在茂物行宫接见来自全国的诸位市长。山口洋市首位华裔女市长蔡翠媚（前右六）应邀出席会议。

周一（7月23日）上午，佐科威总统（中）在茂物行宫接见来自全国的诸位市长。山口洋市首位华裔女市长蔡翠媚（前右六）应邀出席会议。

 

【安达拉通讯社茂物723日讯】佐科威总统在茂物行宫接见来自全国的诸位市长。全国共有98个市长，他们将分三批到茂物行宫拜会总统。

周一（723日）上午共有32位市长分别被总统邀请到茂物行宫进行会谈。除了梭罗市长F.X. Hadi Rudyatmo，日惹市长Haryadi Suyuti，三马林达市长Samarinda Syaharie Jaang 和棉兰市长，山口洋市首位华裔女市长蔡翠媚（Tjhai Chui Mie）也应邀出席会议。

总统在致辞中说，这次市长会议非常重要，以便能够传达全国城市所面临的问题。 “因此，能尽快发现问题并寻找更有效的解决方法，让我能立即采取措施解决问题。”总统说。

关于宏观经济问题，佐科威说，现在全球国家都在经历外在因素的压力，包括中美之间的贸易战以及美联储加息的措施。 世界上没有任何国家能介入，所有国家都面临严峻的考验，我认为我们不应该过于担心或惊慌失措，应该保持沉着冷静和自信应对国家问题，最重要的是我们必须了解我们面对的问题。”总统如斯说。

总统敦促全国城市必须做好准备迎接工业4.0时代来临。所谓的工业四代(Industry4.0)是指利用物联信息系统将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应。

根据麦肯锡全球研究所的数据，预测工业4.0的转变速度将比工业1.0 3000倍。因此我们必须清楚地意识到时代迅速转变和变幻莫测的时代来临。”总统说。

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