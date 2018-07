Posted by admin

总统在茂物行宫

接见世界青年百米冠军Lalu M Zohri

【本报讯】周三(7月18日)佐科威总统由我国青年与体育部长伊马姆纳赫拉维(Imam Nahrawi)和国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno) 陪同,在西爪哇茂物行宫接见7月12日在芬兰坦佩雷举行的2018年国际田联世青赛上,夺得男子100米决赛冠军的我国百米飞人小将佐利(Lalu M Zohri)。

佐利由印尼体育协会总主席(PB PASI)郑建盛(Bob Hasan)陪同。

佐科威总统除了祝贺佐利成功夺冠,为国为民争光,也鼓励佐利继续取得更好的比赛成绩,尤其是即将在我国雅加达和巨港举行的2018年亚洲运动会上能创造更多的奇迹。总统也希望佐利成就能启发更多的我国青年发愤图强,更有砥砺奋进,在国家舞台取得良好成绩,为国争光。

众所周知,7月12日在芬兰坦佩雷举行的2018年国际田联世青赛上,佐利以10秒18的成绩战胜两名实力强劲的美国选手夺冠。美国的安东尼-施瓦兹(Anthony Schwartz)以10秒19排名第二。另一名美国选手埃里克-哈里森(Eric Harrison)以10秒36获得第三名。

正如美国第35任总统肯尼迪总统所言:成功者有千百个父亲,而失败者将会成为孤儿。 (Victory has a thousand fathers,but defeat is an Orphan),出生和居住在西东努省(NTB)的佐利从小就失去父母亲,过着艰苦的生活,凭自己坚定不懈的努力,百炼成钢,终于在2018年国际田联世青赛上脱颖而出。

夺得世青赛百米冠军后,时来运转,政府和私企也纷纷伸出援手,修葺他目前在西东努省的简陋房子和提供各项奖金给这位我国百米短跑新秀。