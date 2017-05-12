Friday, May 12th, 2017 | Posted by

总统在瓦梅纳视察跨巴布亚公路建设进展
冀该公路能提高当地人民生活素质

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佐科威总统(右二)骑着摩托车在瓦梅纳（Wamena）视察跨巴布亚公路建设进展。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统在巴布亚进行工作访问的第二天，即周三（10/5）上午前往Jayawijaya县瓦梅纳（Wamena）视察跨巴布亚公路建设进展。

总统表示，巴布亚的地势十分严峻，因此公路的建设不得不要由公共工程部与国军人员肩并肩合作才能顺利进行，并希望能加速完成。

他说：“从Wamena到Kenyam，全长200公里多。由于地势十分严峻，国军人员成为开路先锋。”

该路段部分已铺上沥青，部分还没有，但重要的是，该路段要先打通，尚未铺上沥青的部分公路随后跟上。最重要的是要先打通，如果没有这样的勇气，该公路就不能预期完成。为此，总统定下2018年该公路已能通车。总统希望该公路完成之后能提高当地人民的生活素质。

他说：“基础设施必须尽快打通，我要求2018年完成通车。部长理应事先与国军总司令商量，然后与省长商量，继续完成剩余的工作。

跨巴布亚公路全长4330.07公里，已完成大约89%。公共工程与住房部长巴苏基已定下2018年跨巴布亚公路已能全部连接。

视察“妈妈－妈妈”市场

佐科威总统在前往瓦梅纳之前，先到查雅布拉市“妈妈－妈妈”市场进行视察。在视察中，佐科威总统由夫人伊利安娜、国企部长莉妮苏马尔诺、贸易部长鲁基多、公共工程与住房部长巴苏基、社会部长科菲法、卫生部长尼拉、发挥妇女效能与保护儿童部长雅顺纳与总统府幕僚长德登马斯杜基等陪同。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182488

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