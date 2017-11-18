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总统在棉兰为伊斯兰校友第十届会议主持开幕式

【棉兰安达拉新闻网11月17日讯】周五（11月17日）佐科威总统在苏北棉兰Santika Premiere Dyandra酒店为伊斯兰大学生校友会（KAHMI） 第十届会议主持开幕仪式。

“我要为伊斯兰校友 第十届会议主持开幕仪式。”总统在伊斯兰协会大学生校友会第十届全国协商会（Munas KAHMI）与会者群众如是说道。

出席伊斯兰大学生校友会第十届会议开幕仪式的有人协议长祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）、地方代表理事会主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang）、文化与基础中等教育部长穆哈基尔艾芬迪（Muhadjir Effendi）、苏北省长邓古埃利（H Tengku Erry Nuradi）和雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）。

此外，出席的还有KAHMI主席团协调员玛夫特德（Mahfud）、KAHMI领导阿巴尔丹绒（Akbar Tanjung）和警察总长狄托 卡纳维安警察上将（Tito Karnavian）。

总统说：揔AHMI继承了11月10日被任命为民族英雄的印尼伊斯兰大学生协会（HMI）教授Lafran Pane创始人的精神”。

总统在演讲中再次提到技术和信息进步的竞争和挑战。

佐科威说：“因此，我们不会陷入常规和单调的态度，每天我们都在做，这种变化就在我们眼前。无国界关系不仅与西方国家，而且也是新的伙伴国家。

佐科威说：“我在2014年下半年就职后，我去了中东沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗、卡塔尔、为什么呢？现在不忠于职位的平衡是不可短缺的。”。

总统说，中东国家有数千万亿的资金投向其他国家。在这个时候，佐科威也谈到了资产配置不到位的大问题。为此，今年年初，把资产分配给了私人、合作社、习经院，把经济从下面调动起来。